Schikking 'massadonor' Jonathan met ouders mislukt

Een poging om tot een schikking te komen tussen Jonathan, een spermadonor die biologische vader is van honderden kinderen, en ouders die willen dat zijn YouTube-kanaal wordt verboden, is mislukt. De rechter zal daardoor alsnog een uitspraak moeten doen in de zaak. Dat bevestigt advocate Lotte van Schuylenburch, die namens een ouder een kort geding had aangespannen.

Een ouder die via spermadonatie van Jonathan een kind heeft, wil het kanaal laten verbieden, omdat Jonathan daar volgens hem lelijke uitspraken over ouders doet en vreemde adviezen geeft. Zo zou hij spreken over het eten van varkenshersenen, het gebruik van shampoo en het worden van een traditionele huisvrouw. De ouder stelt dat donorkinderen nieuwsgierig zijn naar hun afkomst en het kanaal toch blijven volgen, wat een negatieve impact op hen zou hebben.

Verbod op YouTube-kanaal

De Stichting Donorkind steunt de eis voor een verbod op het YouTube-kanaal. Toch gaf de rechter tijdens de zitting aan moeite te hebben met zo’n ingrijpend besluit, omdat het haaks zou staan op de vrijheid van meningsuiting. Hij spoorde de partijen aan om onderling afspraken te maken over wat Jonathan wel en niet mag zeggen, maar dat overleg is op niets uitgelopen.