Oud-gynaecoloog Rijnstate bereid om verwekte kinderen te zien

Oud-gynaecoloog Rijnstate bereid om verwekte kinderen te zien

Vandaag, 21:24

De voormalig gynaecoloog die met zijn eigen zaad minstens zestien kinderen verwekte, werkt mee aan het onderzoek dat is ingesteld. Ook is hij bereid om zijn biologische kinderen te ontmoeten, als zij dat willen. Dat meldt Jan Kremer, die op verzoek van ziekenhuis Rijnstate de zaak onderzoekt, aan Omroep Gelderland. Volgens Kremer is het mogelijk dat de arts enige tientallen kinderen heeft verwekt.

Het gaat om dokter Alexander Schmoutziguer. Hij werkte in de kliniek van het Elisabeth Gasthuis in Arnhem, dat in de jaren 80 samen met twee andere ziekenhuizen Rijnstate werd.

Misschien wel tientallen kinderen

Het is onduidelijk om hoeveel donorkinderen het precies gaat. Tot nu toe zijn er zestien donorkinderen bekend, meldde Rijnstate begin deze week. "Het gaat nu over, op dit moment bekend, 16 kinderen. En misschien nog wel meer. Enige tientallen misschien wel", vertelt onderzoeker Kremer in een interview met de regionale omroep.

Door ANP

