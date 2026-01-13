Moeder die zwanger werd van gynaecoloog Wildschut krijgt schadevergoeding

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle moet een schadevergoeding betalen aan een vrouw die in de jaren 80 zwanger raakte doordat een gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikte. Dat gebeurde in plaats van het zaad van haar echtgenoot. Dat laat Mark de Hek, de advocaat van de vrouw, weten na de uitspraak van de rechter dinsdag. Het ziekenhuis is hiermee aansprakelijk gesteld.

Donorarts Jan Wildschut gebruikte destijds zijn eigen zaad bij de bevruchting van de moeder. Zij kreeg uiteindelijk een drieling. "Het verweer van het ziekenhuis dat zij niet verantwoordelijk was voor deze zelfstandige arts was en dat de vorderingen zouden verjaard, gaat niet op", zegt de Mark de Hek in de verklaring.

DNA-onderzoek

Stichting Donorkind is blij met de uitspraak van de rechter. "Van Wildschut en van Jan Karbaat is het allemaal langer geleden, daar zijn geen gegevens meer van", zegt Ties van der Meer. "Deze zaak laat zien dat deze rechtbank zegt: het kan lang geleden zijn, maar er zijn kinderen verwekt." Volgens hem is dit de eerste keer dat zo'n schadevergoeding op deze manier is toegekend.

Roel Moradi, een van de kinderen die is verwekt met het zaad van Jan Karbaat, staat ook achter de uitspraak. "Er zijn slachtoffers gevallen, dat moet je erkennen. Ik hoop dat dit balletje nu gaat rollen, ook voor donormoeders."

In 2019 kwam naar buiten dat Jan Wildschut zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen te bevruchten. De drieling liet daarop DNA-onderzoek uitvoeren, waaruit bleek dat Wildschut hun biologische vader is. De hoogte van de schadevergoeding die de moeder krijgt, is nog niet bekend.