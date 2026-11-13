Layla (26) kwam door zorgpremie in de schulden: 'Alleen maar stress'

De zorgpremie stijgt volgend jaar met gemiddeld 15 euro per maand. Voor mensen die nu al moeite hebben om rond te komen, kan dat grote gevolgen hebben. De 26-jarige Layla Badoella weet hoe snel het mis kan gaan. Toen ze op haar achttiende haar baan verloor, gebruikte ze haar zorgtoeslag om boodschappen te betalen en bleef haar zorgpremie onbetaald. Ze belandde in de schulden en kreeg te maken met veel financiële stress.

"Ik was gedwongen mijn boodschappen te betalen van mijn zorgtoeslag", vertelt Layla. "Ik was jong en overzag niet wat voor grote consequenties dat met zich mee zou brengen."

Schulden bleven buiten beeld

Layla was op dat moment net uit huis gegaan. De post over haar schulden kwam alleen nog bij haar moeder binnen. Daardoor dacht ze dat ze haar financiële problemen kon ontlopen. "Hierdoor dacht ik dat ik mijn schulden kon ontlopen, maar het leverde uiteindelijk alleen maar stress over mijn financiën op", aldus Layla.

Uiteindelijk lukte het haar om met hulp van instanties van haar schulden af te komen. Maar Layla is zeker niet de enige die moeite heeft met het betalen van de zorgverzekering. Het aantal mensen dat langere tijd hun zorgpremie niet betaalt, is de afgelopen jaren flink gestegen. Vier jaar geleden ging het om 170.541 mensen, inmiddels zijn dat er 204.000.

Zorgverzekering wordt nog duurder

Voor mensen die nu al moeite hebben om rond te komen, komt er volgend jaar een extra kostenpost bij. De basisverzekering wordt per 1 januari 2027 gemiddeld 15 euro per maand duurder. Afhankelijk van de verzekeraar kan de stijging zelfs oplopen tot 22 euro per maand.

Ook het eigen risico gaat omhoog, van 385 naar 400 euro. De hogere premies komen onder meer door de vergrijzing, stijgende zorgkosten en medische ontwikkelingen. Daarnaast komt er minder geld uit het verzekeringsfonds.