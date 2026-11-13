Zorgverzekering fors duurder in 2027: flinke verschil tussen verzekeraars

De zorgverzekering wordt volgend jaar opnieuw een stuk duurder. Niet alleen het eigen risico stijgt met 15 euro maar ook de gemiddelde premie voor de basisverzekering stijgt in 2027 met bijna 15 euro naar ongeveer 173 euro per maand. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering loopt zelfs op tot 649 euro per jaar, het grootste verschil ooit. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Zorgwijzer.

De grote zorgverzekeraars hebben inmiddels hun nieuwe premies bekendgemaakt. Vooral bij CZ en VGZ stijgen de maandbedragen flink. Zilveren Kruis en Menzis beperken de verhoging door geld uit hun reserves te gebruiken. De vier grootste verzekeraars bedienen samen ongeveer 85 procent van de markt.

Dit betaal je in 2027 per zorgverzekeraar

De maandpremies van de bekendgemaakte basisverzekeringen, met daarachter de stijging ten opzichte van 2026:

Zorgverzekeraar Premie 2027 Stijging p/m CZ Basisverzekering € 165,15 + € 16,20 VGZ Basis Keuze € 167,40 + € 17,50 VGZ Ruime Keuze € 170,75 + € 16,50 Menzis (meest gekozen polis) € 165,75 + € 9,50 Zilveren Kruis Basis Zeker € 164,95 + € 5,70 Zilveren Kruis Basis Start € 159,45 + € 5,50

De bedragen gelden voor de basisverzekering. Eventuele aanvullende verzekeringen zijn niet meegerekend.

Waarom stijgen de zorgpremies?

Volgens de verzekeraars lopen de zorgkosten op door de vergrijzing en steeds meer behandelmogelijkheden. Ook valt een eenmalige financiële meevaller weg die de premies vorig jaar nog drukte.

Om de stijging te beperken, zet Achmea, het moederbedrijf van onder meer Zilveren Kruis, ongeveer 400 miljoen euro in. Menzis gebruikt 116 miljoen euro uit eigen reserves en CZ 20 miljoen euro.

Tot 649 euro verschil per jaar

Volgens Zorgwijzer is het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering groter dan ooit. In 2026 bedroeg dat nog 511 euro per jaar. Hoewel het basispakket bij iedere verzekeraar gelijk is, verschillen de voorwaarden. Bij duurdere polissen hebben verzekerden doorgaans meer keuzevrijheid en krijgen ze vaak een hogere vergoeding als ze naar een zorgverlener zonder contract gaan.

"Wie niet vergelijkt en bij een dure polis blijft, kan daardoor honderden euro's per jaar te veel betalen", zegt zorgverzekeringsexpert Koen Kuijper van Zorgwijzer.

Overstappen naar andere zorgverzekering

Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar, heeft daarvoor tot en met 31 december 2026 de tijd. Vorig jaar wisselden ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders van verzekeraar, goed voor 6,4 procent van de verzekerden. Zorgwijzer verwacht dat door de hogere premies dit jaar meer mensen zullen overstappen. Bij veel verzekeraars moeten de premies voor aanvullende verzekeringen nog bekend worden gemaakt.