Steeds meer Nederlanders bezorgd om geld: bezuinigen lukt niet meer

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun huishoudboekje. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 67 procent zich zorgen maakt over de financiën in het komende jaar. In 2024 en 2025 was dat nog 57 procent.

Ook lijkt de rek eruit bij veel huishoudens. Waar de afgelopen twee jaar nog 70 procent zei dat er, als het echt moet, nog bezuinigd kon worden, is dat nu 65 procent. Bijna drie op de tien mensen zeggen dat verder bezuinigen niet meer lukt.

Die zorgen komen op een moment dat veel mensen nog niet weten wat ze volgend jaar gaan betalen voor hun zorgverzekering. Zorgverzekeraar DSW stelt de bekendmaking van de zorgpremie voor 2027 uit. Normaal maakt DSW als eerste verzekeraar de nieuwe premie bekend op de vierde dinsdag van september.

Volgens DSW is er te veel onduidelijkheid over het eigen risico. Het minderheidskabinet wil het verplichte eigen risico verhogen naar 400 euro, maar het is nog onzeker of daar genoeg steun voor is.

Kritiek op verhogen eigen risico

De verzekeraar zegt daardoor niet goed te kunnen berekenen wat de premie moet worden. DSW is zelf tegen een verhoging van het eigen risico. Volgens de zorgverzekeraar durven steeds meer mensen vanwege de hoogte van het eigen risico geen zorg meer te gebruiken, ook als dat wel nodig is.

Alle zorgverzekeraars moeten uiterlijk 12 november hun premie bekendmaken. DSW verwacht nog steeds als eerste naar buiten te komen zodra er meer duidelijkheid is.