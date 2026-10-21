Eerste zorgverzekeraar maakt premie 2027 bekend: bijna 15 euro duurder

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie voor zijn basisverzekering volgend jaar met 14,75 euro per maand. Volgens het bedrijf is dat "de grootste premiestijging ooit die DSW genoodzaakt is door te voeren". Wie de verzekering afsluit, betaalt volgend jaar maandelijks 173,25 euro. Dat komt neer op 2079 euro per jaar.

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun financiële situatie. Sommigen zeggen dat ze nauwelijks nog kunnen bezuinigen. In bovenstaande video vertellen mensen over hun geldzorgen.

DSW noemt de premiestijging "het onvermijdelijke gevolg van zowel een aanhoudend stijgende zorgvraag als kostenstijgingen in de zorg". Dat is volgens de verzekeraar onder meer te wijten aan hogere loonkosten.

Anders dan vorig jaar

Het bedrijf hield de premie vorig jaar gelijk op 158,50 euro, maar zegt dat dit te danken was aan een eenmalige meevaller die nu wegvalt. Daarnaast klaagt de verzekeraar over korting op het budget dat de overheid beschikbaar stelt aan zorgverzekeraars. Dat geld is bedoeld voor het vergoeden van onder meer wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Als het budget daalt, stijgt de premie, aldus DSW.

Het bedrijf zegt 25 miljoen euro uit zijn eigen reserves te halen om de premiestijging te beperken. Dat geld komt van "een positief beleggingsresultaat over het afgelopen jaar". Daardoor hoeven de premies voor aanvullende verzekeringen niet te worden verhoogd.

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun huishoudboekje. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 67 procent zich zorgen maakt over de financiën in het komende jaar. In 2024 en 2025 was dat nog 57 procent:

2:04 Steeds meer Nederlanders bezorgd over geld

'Doodlopende weg met steeds hogere premies'

De verzekeraar wil een andere aanpak van het zorgstelsel "om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden". Directeur Aad de Groot spreekt van een doodlopende weg met steeds hogere premies. Hij wil dat de overheid onder meer investeert in het langer gezond houden van mensen.

De premie van DSW stijgt sneller dan de overheid had verwacht. Op Prinsjesdag ging het ministerie van Volksgezondheid uit van een toename met 12,50 euro per maand. De gemiddelde zorgpremie zou dan uitkomen op 169 euro per maand.

Deadline voor andere verzekeraars

Het relatief kleine DSW uit Schiedam is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het volgende jaar bekendmaakt. De andere verzekeraars hebben nog tot 12 november om hun premies voor volgend jaar bekend te maken. Consumenten kunnen tot 31 december hun huidige zorgverzekering opzeggen en moeten dan voor 31 januari een nieuwe polis voor 2027 afsluiten.