Jongvolwassenen verbergen geldproblemen uit schaamte

Een etentje, festival of weekendje weg: niet iedere jongvolwassene kan dat zomaar betalen, maar daar openlijk voor uitkomen blijkt lastig. Volgens onderzoek van Humanitas vindt 41 procent het moeilijk om toe te geven dat geld soms tekortschiet. Ruim één op de vijf presenteert zijn financiële situatie bovendien rooskleuriger dan die in werkelijkheid is.

Uit het onderzoek onder ruim 1.100 jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar, uitgevoerd door PanelWizard, blijkt dat geldzorgen vaak binnenskamers blijven. Zo zegt 28 procent financiële problemen liever voor zich te houden dan deze met ouders of verzorgers te bespreken. Daardoor blijven zorgen over geld regelmatig verborgen voor de mensen die juist het dichtst bij hen staan. Die problemen veroorzaken vaak veel stress.

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Financiële verantwoordelijkheden

Rond hun achttiende verjaardag krijgen jongeren er in korte tijd veel financiële verantwoordelijkheden bij. Denk aan het afsluiten van een zorgverzekering, het aanvragen van toeslagen en studiefinanciering en het regelen van andere vaste verplichtingen. Toch voelt niet iedereen zich daarop goed voorbereid. Een kwart van de ondervraagden zegt vóór hun achttiende graag een persoonlijk gesprek te hebben gehad over geldzaken en financiële verantwoordelijkheid.

Volgens Jerzy Soetekouw, algemeen directeur van Humanitas, laat dat zien hoe belangrijk het is om geldproblemen bespreekbaar te maken. "De uitspraak 'Dat kan ik niet betalen' zou heel normaal moeten zijn en geen reden mogen zijn voor schaamte. Toch vindt vier op de tien jongvolwassenen het moeilijk om dat toe te geven. Daarnaast geeft een kwart aan vóór hun achttiende behoefte te hebben gehad aan een persoonlijk gesprek over geld. Dat is een duidelijk signaal. We moeten niet wachten tot financiële zorgen uitgroeien tot schulden. Door zonder oordeel het gesprek aan te gaan en jongeren te wijzen op hulp, kunnen problemen eerder worden voorkomen. Soms maakt één goed gesprek al het verschil."

Achteraf betalen speelt mee

Op social media worden jongvolwassenen voortdurend blootgesteld aan advertenties, influencers en trends die hen verleiden om geld uit te geven. Vooral de mogelijkheid om achteraf te betalen verlaagt daarbij voor sommigen de drempel om iets te kopen. Zo zegt bijna één op de vijf (18 procent) daardoor eerder een aankoop te doen die ze anders waarschijnlijk niet zouden hebben gedaan.