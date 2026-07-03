Geen nieuwe besmettingen: WHO verklaart uitbraak hantavirus voorbij

De uitbraak van het hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, donderdag bekendgemaakt op X.

Bij de uitbraak raakten in totaal dertien mensen besmet. Drie van hen overleden, onder wie twee Nederlanders. De besmettingen vonden plaats aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De uitbraak, die begin mei wereldnieuws werd, leidde tot een grootschalige internationale hulpactie.

Geen nieuwe besmettingen

Maandag liet Tedros al weten dat de uitbraak op zijn einde liep. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld en ook de mensen die in isolatie moesten, bleven gezond.

Volgens Tedros blijft de WHO samenwerken met overheden en andere partners om de oorzaak van de uitbraak verder te onderzoeken en meer kennis op te doen over het hantavirus. Ook bedankte hij de landen die hebben geholpen bij de bestrijding van de uitbraak, waaronder Nederland.