'Verlaag leeftijd darmkankeronderzoek, honderden levens staan op het spel'

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) heeft de politiek opgeroepen om de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te verlagen van 55 naar 50 jaar. Deze oproep wordt kracht bijgezet met een petitie, die inmiddels al 52.000 handtekeningen heeft verzameld. Dinsdagmiddag wordt deze aangeboden aan de Tweede Kamer.

Mensen die worden behandeld aan kanker, kunnen jaren daarna nog last hebben van de behandeling, zoals Joy op bovenstaande video vertelt.

Jaarlijks wordt bij 12.000 Nederlanders darmkanker vastgesteld, waarvan zevenhonderd in de leeftijd van 50 tot 54 jaar, meldt de stichting. Omdat deze groep buiten de huidige screeningsleeftijd valt, wordt de ziekte vaak pas in een vergevorderd stadium ontdekt. Bij maar liefst 65 procent van deze patiënten is de kanker al uitgezaaid. "In omringende landen wordt al vanaf 50 jaar gescreend. Een verlaging van de leeftijd kan hier ook levens redden," zegt MLDS-directeur Mariël Croon.

Omringende landen als voorbeeld

Het vroegtijdig opsporen van darmkanker kan volgens de MLDS het verschil maken tussen leven en dood. De huidige screening vanaf 55 jaar zou jaarlijks honderden gevallen missen bij jongere patiënten. Dit probleem wordt benadrukt door het feit dat bij een meerderheid van de 50- tot 54-jarigen de kanker te laat wordt ontdekt, waardoor behandelopties beperkter zijn.

In landen zoals Duitsland en België begint het bevolkingsonderzoek al vanaf 50 jaar. De MLDS pleit ervoor dat Nederland dit voorbeeld volgt. Volgens de stichting zouden vroege diagnoses niet alleen levens kunnen redden, maar ook de kosten van langdurige behandelingen verlagen.

Met de petitie hoopt de stichting de aandacht van de politiek te trekken en de leeftijdsgrens snel aangepast te krijgen. "Elke dag telt voor mensen die wachten op een diagnose," aldus Croon.

