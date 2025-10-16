Vader overleden Sten (21) vreest bevriezing basispakket: 'Gaat levens kosten'

De druk op de zorg neemt toe en politieke partijen overwegen om het basispakket van de zorgverzekering te bevriezen. Patiëntenorganisaties slaan alarm, net als Menno Klok uit Nieuw-Buinen (Drenthe). Zijn zoon Sten (21) overleed aan een zeldzame vorm van botkanker. Menno vreest dat een bevriezing van het zorgpakket ertoe leidt dat meer mensen zullen overlijden aan deze ziekte.

"Wij geven zoveel geld uit aan dingen die zogenaamd belangrijk zijn in dit land", zegt Menno tegen Hart van Nederland. "Je beseft pas hoe belangrijk goede zorg is als je kind overlijdt aan een ziekte waar te weinig over bekend is, en waarvoor voorlopig geen medicijn bestaat."

Bottumor

Sten, Menno's zoon, was 18 jaar toen hij last kreeg van zijn heup. Omdat hij veel voetbalde, werd het in eerste instantie gezien als gewone heuppijn. Tijdens zijn eindexamen kreeg hij plotseling koorts en werd hij direct naar het ziekenhuis gebracht.

Aanvankelijk werd gedacht aan een cyste bij zijn heup, maar enkele maanden later bleek het om een agressieve bottumor te gaan. Hij werd behandeld met chemotherapie en de kanker leek verdwenen, maar kwam later terug. Negen maanden erna overleed Sten.

Niet meer vergoed

Er is weinig bekend over deze vorm van botkanker, maar er lopen verschillende initiatieven om onderzoek en daarmee de behandeling te verbeteren. Voorwaarde is wel dat nieuwe behandelingen voor iedereen toegankelijk blijven. Het bevriezen van het basispakket betekent dat alles wat er nu in zit blijft, maar dat nieuwe medicijnen niet meer automatisch worden vergoed.

Het gevolg? "Nieuwe, werkzame medicatie kan dan lange tijd alleen beschikbaar zijn voor de allerrijksten. Farmaceuten zouden minder investeren in innovaties, omdat die medicijnen nauwelijks verkocht worden", waarschuwt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

"Als deze plannen doorgaan, dreigen we af te glijden naar een Amerikaans model van gezondheidszorg. Dat zou grote gevolgen hebben voor de oncologische zorg in Nederland."