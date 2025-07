Lichtpuntje voor Bianca: genoeg geld opgehaald voor duur kankermedicijn

Een bijzonder lichtpuntje in een zware tijd voor de 36-jarige Bianca uit het Brabantse Heeswijk-Dinther. Dankzij een overweldigende steunactie heeft ze het bedrag van 65.000 euro opgehaald voor een cruciaal kankermedicijn: Olaparib. Dat middel wordt sinds 18 juni niet meer vergoed uit de basisverzekering. “Ik weet niet hoe, maar ik wil jullie allemaal, één voor één, ongelooflijk bedanken."

Bianca strijdt al langere tijd tegen borstkanker, onderging chemotherapie, bestraling en liet haar borsten preventief verwijderen. Toch bleven er tumorresten achter, waarvoor Olaparib haar enige hoop was. "Het is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk", zei ze eerder tegen Hart van Nederland. De behandeling zou 65.000 euro per jaar kosten. En die moest ze dus sinds kort uit eigen zak betalen.

Hieronder zie je het interview dat Hart van Nederland eerder had met Bianca:

2:15 Bianca (36) moet peperduur kankermedicijn zelf betalen

'We kunnen niets voor je betekenen'

Ze wist al maanden dat deze behandeling eraan zat te komen en onderzocht elke mogelijke route om het toch vergoed te krijgen. Ze sprak met haar ziekenhuis, probeerde via AstraZeneca korting te krijgen, vroeg hulp aan KWF en de AVL Foundation, en overwoog zelfs tijdelijke inschrijving in België om het daar vergoed te krijgen. “Overal hoorden we: 'we kunnen niets voor je betekenen’.”

Het keerpunt kwam toen media haar verhaal oppikten. Inmiddels hebben bijna 2000 mensen gedoneerd. Bianca is diep geraakt. “Ik weet niet hoe, maar ik wil jullie allemaal, één voor één, ongelooflijk bedanken. Of je nu 5 euro of 500 euro hebt gedoneerd, jullie zijn helden voor mij.” Ze hoopt nu maandag met haar behandeling te starten, als de laatste bloeduitslagen goed zijn.

Blijven strijden

Bianca is dankbaar, maar blijft ook aan andere patiënten denken die het medicijn nu niet meer kunnen betalen. “Ik zal me altijd blijven inzetten voor het terug opnemen van Olaparib in het basispakket voor álle patiënten die het nodig hebben.”