Bianca (36) moet 65.000 euro betalen voor kankermedicijn: 'Verschrikkelijk'

Drie medicijnen tegen kanker worden sinds woensdag niet meer vergoed. Het gaat om middelen die worden gebruikt bij borst- of eierstokkanker. De medicijnen zouden niet bij alle patiënten het leven verlengen. De 36-jarige Bianca uit het Brabantse Heeswijk Dinther gebruikte een van deze medicijnen, maar moet nu zonder vergoeding 65.000 euro zelf ophoesten. Ze is daarom een inzamelingsactie gestart.

Bianca heeft al bestraling en chemotherapie ondergaan voor haar borstkanker en liet preventief haar borsten verwijderen. Er zitten nog tumorresten in haar lichaam, waarvoor ze het medicijn Olaparib gebruikte. Maar dit middel wordt sinds woensdag niet langer vergoed. "Het is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk", vertelt Bianca aan Hart van Nederland.

Een jaar behandeling met Olaparib kost 65.000 euro. "We gaan eerst onze spaarcenten ervoor gebruiken en daarna zie ik wel verder. Ik wil een ding niet meer en dat is opnieuw kanker krijgen."

Crowdfundactie

Om het dure medicijn toch te kunnen blijven betalen, is Bianca een crowdfundactie gestart. Via helpBianca.nl kunnen mensen een donatie doen. In de beschrijving van de actie schrijft ze: "Het leven is niet eerlijk, daar heb ik me allang bij neergelegd. Maar nog niet bij het leven, want in leven blijven is voor mij allang genoeg."