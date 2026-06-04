Tieners met ernstige obesitas kunnen nu maagverkleining vergoed krijgen

Voor een beperkt aantal tieners met ernstige obesitas wordt een maagverkleining vergoed vanuit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland donderdag. Het gaat om enkele tientallen jongeren per jaar met ernstig of zeer ernstig overgewicht bij wie het aanpassen van hun leefstijl en eetpatroon met een intensief traject niet voldoende helpt, aldus het instituut.

Alleen jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid, komen in aanmerking voor een maagoperatie. Zo'n ingreep maakt altijd deel uit van een breder traject met leefstijlbegeleiding en psychosociale ondersteuning. Na de operatie blijven patiënten minimaal vijf jaar onder intensieve behandeling. Ze moeten ook levenslang hun eetpatroon aanpassen, omdat ze alleen nog kleine porties kunnen eten.

De beslissing om een maagverkleining te vergoeden vanuit het basispakket, wat sinds ruim een week mogelijk is, volgt op nieuw onderzoek naar de "effectiviteit en veiligheid op de lange termijn".

Jaimy en Ellen weten hoe het is om op te groeien met obesitas. In de bovenstaande video vertellen zij wat hun overgewicht heeft gedaan met hun zelfbeeld en hoe zij omgingen met de blikken van anderen.

Ten einde raad

Tussen 1990 en 2024 steeg het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar met obesitas van 1,4 procent naar 4,1 procent. "We zien dat het aantal jongeren met overgewicht nog elk jaar stijgt", aldus Karin Timm, bestuurslid van het Zorginstituut.

Volgens haar is er bij de groep jongeren die in aanmerking komt voor een maagoperatie vanwege obesitas veel meer aan de hand dan alleen te veel eten. "Je kiest niet zomaar voor een ingrijpende operatie die levenslange gevolgen heeft. Dan ben je echt ten einde raad."

In aanmerking komen

Naar verwachting komen ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar in aanmerking voor de behandeling. Het gaat om tieners met een BMI (body mass index) van meer dan 40. Dat komt neer op iemand van 1,70 meter die 116 kilogram of meer weegt. De vergoeding geldt ook voor jongeren met een BMI van 35 tot 40 die daarnaast een aandoening hebben die samenhangt met ernstig overgewicht.