Tienduizenden mensen met psychische aandoeningen niet in beeld bij gezondheidszorg

Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg. Dat meldt de Nederlandse ggz dinsdag in een nieuw rapport, genaamd Blijvend nabij. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen.

De Nederlandse ggz geeft in het rapport aan dat mensen met een ernstige psychische aandoening vaak "tussen wal en schip vallen" als ze na een zorgopname of gevangenisstraf terugkeren in de maatschappij. Dat komt mede doordat er te weinig (huur)woningen beschikbaar komen voor mensen met psychische klachten.

Als niet duidelijk is wie verantwoordelijk blijft, raken mensen volgens de Nederlandse ggz sneller uit beeld. De kans op een terugval of dakloosheid wordt daarmee groter.

De wachttijden in de ggz zijn vorig jaar opnieuw gestegen, zo is te zien in bovenstaande video.

Aanbevelingen om te zorgen dat mensen in beeld blijven

"Een ontslag uit een kliniek, een verhuizing of het einde van een detentie mag geen moment worden waarop iemand zijn ondersteuning verliest. Een psychische kwetsbaarheid verdwijnt niet als een traject of indicatie eindigt", zegt voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz. "Toch organiseren we onze ondersteuning nog te vaak alsof dat wel zo is. Juist op die overgangsmomenten gaat het mis."

In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om te zorgen dat mensen in beeld blijven. Zo moet bemoeizorg in alle gemeenten beschikbaar zijn, waardoor mensen die zorg mijden eerder gezien worden. Ook moeten er meer woningen komen voor mensen met psychische klachten. En na ontslag uit een kliniek of na detentie moet duidelijk zijn wie diegene bijstaat bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Eerder dit jaar bracht ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit waarin geconcludeerd werd dat een aanzienlijk deel van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening geen of onvoldoende zorg en ondersteuning krijgt.