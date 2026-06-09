OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tweede Kamer tegen bezuinigingen op gehandicaptenzorg en langdurige ggz

Zorg

Vandaag, 15:49

Link gekopieerd

De Tweede Kamer is tegen bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz. De door het kabinet aangekondigde bezuiniging was voor 2027 al uitgesteld, maar zou daarna ingaan. Uiteindelijk moet 1 miljard euro per jaar worden bezuinigd op de langdurige zorg, volgens de kabinetsplannen.

Eind mei maakte minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) bekend dat de bezuiniging van 170 miljoen euro volgend jaar is uitgesteld. SP-Kamerlid Sarah Dobbe diende de motie in omdat de bezuinigingen "als een zwaard van Damocles boven de sector blijven hangen".

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Schrappen bezuinigingen

De drie kabinetspartijen stemden tegen het voorstel van Dobbe, maar alle andere partijen waren voor. Eerder stemde de Kamer al met een minimaal verschil in met het schrappen van de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg.

Het kabinet wil uiteindelijk ruim 10 miljard euro bezuinigen op de zorg, maar heeft daar nog geen meerderheid voor in de Kamer. Daardoor kan dat bezuinigde geld ook niet ergens anders aan worden uitgegeven.

Eerder waarschuwden de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) al voor de oplopende zorgkosten. In bovenstaande video vertelt de chronisch zieke Elisabeth welke hoge zorgkosten zij iedere maand moeten betalen en hoe zwaar dat op hun dagelijks leven drukt.

Door ANP

Lees ook

'Nieuwe kabinetsplannen raken chronisch zieken en mensen met beperking hard'
'Nieuwe kabinetsplannen raken chronisch zieken en mensen met beperking hard'
Chronisch zieken hebben weinig aan prijsplafond: 'Ik kan het gewoon niet betalen'
Chronisch zieken hebben weinig aan prijsplafond: 'Ik kan het gewoon niet betalen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.