Tweede Kamer tegen bezuinigingen op gehandicaptenzorg en langdurige ggz

De Tweede Kamer is tegen bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz. De door het kabinet aangekondigde bezuiniging was voor 2027 al uitgesteld, maar zou daarna ingaan. Uiteindelijk moet 1 miljard euro per jaar worden bezuinigd op de langdurige zorg, volgens de kabinetsplannen.

Eind mei maakte minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) bekend dat de bezuiniging van 170 miljoen euro volgend jaar is uitgesteld. SP-Kamerlid Sarah Dobbe diende de motie in omdat de bezuinigingen "als een zwaard van Damocles boven de sector blijven hangen".

Schrappen bezuinigingen

De drie kabinetspartijen stemden tegen het voorstel van Dobbe, maar alle andere partijen waren voor. Eerder stemde de Kamer al met een minimaal verschil in met het schrappen van de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg.

Het kabinet wil uiteindelijk ruim 10 miljard euro bezuinigen op de zorg, maar heeft daar nog geen meerderheid voor in de Kamer. Daardoor kan dat bezuinigde geld ook niet ergens anders aan worden uitgegeven.

Eerder waarschuwden de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) al voor de oplopende zorgkosten. In bovenstaande video vertelt de chronisch zieke Elisabeth welke hoge zorgkosten zij iedere maand moeten betalen en hoe zwaar dat op hun dagelijks leven drukt.