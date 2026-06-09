'Nieuwe kabinetsplannen raken chronisch zieken en mensen met beperking hard'

Mensen met een chronische ziekte of beperking dreigen door nieuwe kabinetsplannen honderden euro's kwijt te zijn aan extra zorgkosten. Dit kan leiden tot financiële problemen. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dinsdag.

"Als huishoudens gebruikmaken van meerdere regelingen die gaan veranderen, dan kan die kostenstijging oplopen tot zo'n 300 euro per maand, oftewel ruim 3.500 euro per jaar", ziet Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen. Dit komt namelijk nog boven op de extra kosten die deze mensen al hebben.

Eerder waarschuwden de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) al voor de oplopende zorgkosten. In bovenstaande video vertelt de chronisch zieke Elisabeth welke hoge zorgkosten zij iedere maand moeten betalen en hoe zwaar dat op hun dagelijks leven drukt.

Volgens het instituut stapelen de maatregelen zich op. Door de plannen voor een hoger eigen risico en minder regelingen waarmee mensen zorgkosten kunnen terugkrijgen via hun belastingaangifte, kunnen de kosten flink oplopen. Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid treffen juist mensen met een chronische ziekte of beperking.

Financiële problemen

"Ze grijpen in elkaar. Als je bijvoorbeeld je zorgkosten niet meer kunt aftrekken in je belastingaangifte, wordt je inkomen dus hoger en loop je het risico dat je lagere toeslagen krijgt", aldus Gijsbertsen. "En dankzij dat hogere inkomen kunnen de inkomensafhankelijke eigen bijdragen ook stijgen."

Hierdoor heeft deze groep meer kans om in financiële problemen te komen. "Deze huishoudens zijn vaak kwetsbaarder. Ze hebben uitgaven waarop ze niet kunnen bezuinigen en kunnen aan de inkomstenkant meestal ook niet veel veranderen. In het coalitieakkoord wordt gesproken over maatregelen om de financiële gevolgen voor lagere inkomens te dempen, maar het is nog onduidelijk hoe en in welke mate."