Een op de vier mensen met beperking voelt zich buitengesloten

Een op de vier mensen met een beperking in Nederland heeft het gevoel niet volledig mee te tellen in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens onder ruim 1.800 mensen met een handicap. Ook maakt het College zich zorgen over hun bestaanszekerheid: meer dan een derde kampt met financiële problemen.

Deze week is het tien jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap ratificeerde. Daarin staat dat mensen met een beperking op gelijke voet moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat onder meer om toegang tot onderwijs, werk, zorg, openbaar vervoer, sociale activiteiten en digitale voorzieningen.

Voor de meeste mensen is reizen met de trein vanzelfsprekend en eenvoudig. Voor rolstoelgebruiker Nick Bootsman geldt dat niet. Hij loopt regelmatig tegen obstakels aan en voelt zich daardoor soms buitengesloten, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

Minder kansen

Volgens het College schiet die gelijkwaardige deelname nog vaak tekort. Zo zegt 27 procent van de mensen met een beperking minder kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. De helft doet minder mee aan sociale activiteiten dan gewenst en een kwart ervaart belemmeringen in het onderwijs doordat instellingen onvoldoende voorzieningen treffen.

Hoewel er volgens het College de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, blijven de resultaten achter bij de ambities van het VN-verdrag. "Tien jaar na de invoering zien we dat de doelstellingen nog onvoldoende merkbaar zijn in het dagelijks leven van mensen met een beperking", zegt voorzitter Rick Lawson. Hij wijst erop dat ook de Verenigde Naties kritiek hebben geuit, onder meer vanwege het verhoogde risico op armoede binnen deze groep.

Doordat mensen met een beperking op meerdere terreinen tegen obstakels aanlopen, hebben zij vaker te maken met financiële onzekerheid. Daarnaast leven er zorgen over mogelijke verlagingen van uitkeringen en toeslagen en over stijgende zorgkosten. Volgens Lawson gaan die geldzorgen vaak verder dan alleen een gebrek aan inkomen.