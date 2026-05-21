Evelien is mantelzorger voor dochter Suze: 'Enorm veel regelwerk'

Evelien Kolsteeg is mantelzorger voor haar dochter Suze (4). Suze heeft het Angelman-syndroom, een verstandelijke beperking. Ze praat niet en heeft ernstige slaapproblemen. Hoewel ze eruitziet als een vrolijk meisje, vraagt ze intensieve en voortdurende zorg.

Twee dagen per week gaat Suze naar de dagbesteding, maar de zorg blijft zwaar en het regelwerk is enorm. Er komt veel administratie bij kijken: gesprekken met de gemeente, het regelen van financiering en dat kost veel energie. Ze vraagt inmiddels vaker om hulp, bijvoorbeeld via Thuisgekookt, waar buurtbewoners helpen met maaltijden. Hulp vragen blijft moeilijk, zowel emotioneel als praktisch.

Mantelzorg Nederland

Evelien is niet de enige. De mantelzorg in Nederland groeit gestaag, blijkt uit nieuwe cijfers van het SCP. Het aandeel mantelzorgers steeg van 33 procent in 2014 naar 39 procent in 2024, goed voor ruim 5,5 miljoen mensen. Tegelijk neemt het aantal ernstig belaste mantelzorgers toe. Door vergrijzing, personeelstekorten en beleid rond langer thuis wonen verwacht het SCP dat de druk op mantelzorg verder stijgt en dat ondersteuning om overbelasting te voorkomen cruciaal wordt.

En dus pleit Mantelzorg Nederland voor een wetswijziging. Met daarin onder anderen een algemeen aanspreekpunt voor mantelzorgers, vertelt Esther Hendriks, bestuurder van Mantelzorg Nederland tegen Hart van Nederland. Daar kan Evelien zich in vinden. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om één duidelijk aanspreekpunt te hebben: iemand met wie je opties kunt bespreken, zodat je niet alles zelf hoeft uit te zoeken.