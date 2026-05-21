Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Werk, stress en zorgtaken: steeds meer mantelzorgers lopen vast

Werk, stress en zorgtaken: steeds meer mantelzorgers lopen vast

Zorg

Vandaag, 07:46

Link gekopieerd

Goede ondersteuning voor mantelzorgers is "relevanter dan ooit" om te voorkomen dat mensen overbelast raken door de zorg voor anderen. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport over mantelzorg in Nederland. Volgens de onderzoekers voelt een groeiende groep mantelzorgers zich "ernstig belast".

Het aantal steeg in tien jaar tijd van ongeveer 400.000 naar 600.000 mensen. In 2014 verrichtten bijna 4,5 miljoen volwassen Nederlanders een vorm van mantelzorg; in 2024 waren er ruim 5,5 miljoen mantelzorgers. Ongeveer een op de vijf helpt intensief een ander met gezondheidsproblemen. Volgens de definitie van het onderzoek gaat het dan om meer dan acht uur per week, maar het gemiddelde ligt hoger: zo'n 25 uur per week.

Vooral onder jongeren van 18 tot 34 jaar stijgt de druk hard. Het aandeel dat zich ernstig belast voelt, verdubbelde van 6 naar 12 procent. Volgens het SCP hangt dat mogelijk samen met de toenemende druk die veel jongeren ervaren.

Combineren met werk

Ook combineren mantelzorgers hun zorgtaken steeds vaker met een baan. Onder werkende mantelzorgers onder de pensioenleeftijd steeg het aandeel van 73 naar 80 procent.

Welke maatregelen nodig zijn, laten de onderzoekers aan de politiek. Ze verwijzen wel naar voorstellen die de Sociaal-Economische Raad (SER) begin dit jaar deed. De raad adviseerde onder meer acht weken betaald mantelzorgverlof, waarbij de overheid de kosten op zich neemt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Hetty bouwt een mantelzorghuisje voor haar zieke vriendin, maar van de gemeente mag ze niet verhuizen
Hetty bouwt een mantelzorghuisje voor haar zieke vriendin, maar van de gemeente mag ze niet verhuizen
Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk: ' Uitrusten op werk'
Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk: ' Uitrusten op werk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.