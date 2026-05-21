Werk, stress en zorgtaken: steeds meer mantelzorgers lopen vast

Goede ondersteuning voor mantelzorgers is "relevanter dan ooit" om te voorkomen dat mensen overbelast raken door de zorg voor anderen. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport over mantelzorg in Nederland. Volgens de onderzoekers voelt een groeiende groep mantelzorgers zich "ernstig belast".

Het aantal steeg in tien jaar tijd van ongeveer 400.000 naar 600.000 mensen. In 2014 verrichtten bijna 4,5 miljoen volwassen Nederlanders een vorm van mantelzorg; in 2024 waren er ruim 5,5 miljoen mantelzorgers. Ongeveer een op de vijf helpt intensief een ander met gezondheidsproblemen. Volgens de definitie van het onderzoek gaat het dan om meer dan acht uur per week, maar het gemiddelde ligt hoger: zo'n 25 uur per week.

Vooral onder jongeren van 18 tot 34 jaar stijgt de druk hard. Het aandeel dat zich ernstig belast voelt, verdubbelde van 6 naar 12 procent. Volgens het SCP hangt dat mogelijk samen met de toenemende druk die veel jongeren ervaren.

Combineren met werk

Ook combineren mantelzorgers hun zorgtaken steeds vaker met een baan. Onder werkende mantelzorgers onder de pensioenleeftijd steeg het aandeel van 73 naar 80 procent.

Welke maatregelen nodig zijn, laten de onderzoekers aan de politiek. Ze verwijzen wel naar voorstellen die de Sociaal-Economische Raad (SER) begin dit jaar deed. De raad adviseerde onder meer acht weken betaald mantelzorgverlof, waarbij de overheid de kosten op zich neemt.