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Gehandicapte kinderen kunnen nergens spelen, dus bouwt moeder zelf speeltuin

Gehandicapte kinderen kunnen nergens spelen, dus bouwt moeder zelf speeltuin

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:30

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Voor een gehandicapt kind is naar de speeltuin gaan niet vanzelfsprekend. Dat merkten de ouders van Petralien, die een beperking heeft, en ze konden het niet verkroppen dat hun dochter nergens kon spelen. Daarom maakten ze een speciale speeltuin voor kinderen met een beperking: de belevingstuin. Iedere woensdag is de tuin in het Gelderse Hattem open.

"Onze dochter Petralien heeft het downsyndroom en een volledige hartafwijking. Daarbij ontdekten artsen pas veel later dat haar nekwervels waren gebroken. Ze mocht per direct niet meer trampoline springen en dat deed ze zo graag. Petralien had al moeite met meekomen in de 'gewone' speeltuin. Ze kan kleine stukjes lopen, maar zit vaak in een rolstoel. We zijn de Belevingstuin gestart om haar en lotgenoten ook kind te laten zijn", vertelt moeder Virginie.

Verzorgingsruimte

De belevingstuin heeft een snoezelruimte om te ontprikkelen, een voetbalveldje, geurtuin en rolstoelvriendelijke speeltoestellen. Nu willen de ouders graag een verzorgingsruimte, maar hier is nog geen geld voor. Ze krijgen namelijk geen structurele subsidie: "Maar de ruimte is wel nodig. Sommige kinderen dragen luiers of zijn incontinent. Daardoor kunnen kinderen soms maar heel kort blijven of zelfs niet komen, omdat er geen verzorgingsruimte is."

Inmiddels is al bijna negenduizend euro gedoneerd, maar Petraliens ouders hopen dat dat nog oploopt. Ze vertellen erover in de reportage bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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