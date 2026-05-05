Afgebrand zorgverblijf voor jeugd met beperking blijkt te zijn aangestoken

Vandaag, 12:10

In het Limburgse Heel ging het op woensdag 22 april flink mis bij Stichting Wigwam, een gloednieuwe groepsaccommodatie voor jeugd met een beperking. Een brand verwoestte het pand volledig. Nu blijkt dat de brand is aangestoken. Dat meldt L1 dinsdag.

Het pand was slechts vijf dagen open toen het in de nacht van 21 op 22 april in vlammen op ging. Volgens directeur-bestuurder Margo de Kock werd in eerste instantie gedacht dat de oorzaak van de brand bij de airco lag, maar aan L1 vertelt ze dat duidelijk is geworden dat de brand is aangestoken.

De klap is groot voor het bestuur, maar ze houden de moed erin. "We krijgen het geld van de nieuwbouw volledig terug van de verzekering, maar het duurt jaren voordat het er staat zoals het was. In de tussentijd kunnen we ons behelpen met een tent", aldus De Kock. De directeur-bestuurder verwacht voor de renovatie zo'n 70.000 euro nodig te hebben. "Via de website is er al 7.000 euro opgehaald", aldus de Kock.

Dader onbekend

Het is onduidelijk wie de brand heeft aangestoken. "Eigenlijk hoop ik dat het iemand is die het leuk vind om dingen in brand te steken, dat het niet aan ons ligt", vertelt De Kock. "Maar we wachten bang af, of het iemand is die tegen de stichting is. Want we weten niet wat die gaat doen als het nieuwe gebouw er staat."

Door Redactie Hart van Nederland

