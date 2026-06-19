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Aantal zelfdodingen in Nederland daalt naar laagste niveau in ruim tien jaar

Aantal zelfdodingen in Nederland daalt naar laagste niveau in ruim tien jaar

Zorg

Vandaag, 06:50

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Vorig jaar maakten 1758 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dit is het laagste aantal in ruim tien jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld maakten bijna vijf mensen per dag een einde aan hun leven.

Volgens Koos de Boed, directeur van Stichting Suïcide Preventie Centrum, kan de daling samenhangen met de grotere aandacht voor suïcidepreventie in de samenleving en de ggz. Ook is het volgens hem normaler geworden om over psychische problemen en suïcidale gedachten te praten, al blijft dat voor veel mannen lastig.

Zoë was 16 jaar toen ze suïcidale gedachten begon te ontwikkelen. Nu deelt ze samen met haar vader hun ervaringen om anderen te helpen:

Zoë was 16 toen ze voor het eerst dacht aan zelfmoord, nu helpen zij en haar vader anderen
2:43

Zoë was 16 toen ze voor het eerst dacht aan zelfmoord, nu helpen zij en haar vader anderen

Suïcide komt al jaren vaker voor onder mannen dan onder vrouwen. Vorig jaar overleden 1205 mannen door zelfdoding, tegenover 553 vrouwen. In beide groepen is sprake van een daling. Wel is het aantal gevallen onder jonge vrouwen de afgelopen 25 jaar toegenomen.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Vooral vijftigers en zestigers

Zelfdoding komt naar verhouding het vaakst voor onder mensen tussen de 50 en 70 jaar. In 2025 was 37 procent van alle mensen die een einde aan hun leven maakten een vijftiger of zestiger. Onder tieners en twintigers liggen de cijfers het laagst. Wel is zelfdoding inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar.

Door ANP

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