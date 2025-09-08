Schoenen vertellen verhalen over zelfdoding: Natasja’s wanhoop als tiener nu tastbaar

In Zevenaar is deze week de tentoonstelling Stap eens in mijn schoenen te zien. De expositie is onderdeel van de landelijke Suïcidepreventieweek en toont schoenen van mensen die op een of andere manier met zelfdoding te maken hebben gehad. Een van de verhalen die wordt verteld, is dat van Natasja. Zij worstelde op haar zestiende zo erg met zichzelf dat ze een einde aan haar leven wilde maken.

"Ik wilde gewoon niet meer. Maar het lukte niet, zelfs dát kon ik niet, dacht ik toen", vertelt ze. Volgens haar werd er destijds vooral gedacht dat ze aandacht wilde. "De vraag waarom ik dood wilde, werd niet gesteld. Terwijl dat juist zo belangrijk is." Voor haar is het organiseren van deze expositie ook een manier om lucht te geven aan haar verleden. "Hopelijk helpt het iemand om er wél over te praten", zegt ze verder.

Schoenen vertellen verhalen

Een onderdeel van de tentoonstelling zijn de schoenen van mensen die te maken hebben gehad met zelfdoding. Via QR-codes zijn de persoonlijke verhalen van de eigenaren te beluisteren.

Naast de schoenen en de verhalen zijn er ook meerdere bijeenkomsten in Zevenaar. Zo is er een gezamenlijke wandeling, de ‘Walk into the Light’, en een bijeenkomst bij de Herstelacademie ZevenAARDIG, waar ruimte is om ervaringen te delen. Alles staat in het teken van het landelijke thema Op zoek naar woorden.

Aandacht is hard nodig

Het thema is hard nodig, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2024 maakten 1.849 mensen in Nederland een einde aan hun leven, gemiddeld vijf per dag. Opvallend is dat het aantal zelfdodingen onder vrouwen tot 30 jaar nog nooit zo hoog was als in dat jaar. Ook onder vijftigers blijft het aantal hoog.

Zelfdoding is inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In 2024 overleed 20 procent van de tieners en 32 procent van de twintigers door zelfdoding, vaker dan door verkeersongelukken of kanker.