Stoeltjes in klaslokaal steeds groter door dikkere jeugd

We worden met z’n allen steeds zwaarder. Dat liet het RIVM maandag weten. Het instituut voorspelt dat in 2050 maar liefst 64 procent van de Nederlanders overgewicht zal hebben. Op basisscholen merken ze deze trend al: de stoeltjes in de klas worden steeds vaker een maatje groter, aldus een directeur van een schoolmeubilairfabrikant tegen het AD.

Ramon kampte met overgewicht, maar besloot zijn leven drastisch om te gooien. Hij viel 115 kilo af. Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.

Matthijs Pos, directeur van schoolmeubelfabrikant Galvanitas, bevestigt aan de krant dat de vraag naar grotere maten de laatste jaren sterk is toegenomen. "Veel leerlingen passen niet meer goed in standaardstoelen," zegt hij.

Maatje groter nodig

Pos legt uit dat schoolmeubilair vroeger werd geleverd in maten van A (klein) tot F (groot). Tegenwoordig is maat F de norm, maar zelfs die blijkt soms niet meer voldoende. "We zijn nu zelfs bezig met de ontwikkeling van maat G," vertelt Pos. Hij merkt op dat veel leerlingen uit schaamte hun ongemak niet aangeven. In plaats daarvan schuiven ze hun stoel verder van de tafel, wat kan leiden tot een slechte zithouding.

Op dit moment heeft de helft van alle Nederlanders overgewicht. Dat betekent een body mass index (BMI) van 25 of hoger. Als er niets verandert, loopt dit percentage in 2050 op tot 64 procent. Vooral de groep van 18 tot 44 jaar wordt steeds zwaarder.