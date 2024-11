Steeds meer overgewicht in Nederland: kunnen we snoepgoed in december wel weerstaan?

Steeds meer Nederlanders krijgen overgewicht. Het aantal mensen die hiermee kampt, zal stijgen tot 64 procent in 2050, zo stelt een nieuw rapport van het RIVM. In Nederland eten we namelijk ongezonder en het is volgens experts steeds gemakkelijk om aan ongezond eten en drinken te komen. En zeker nu de decembermaand voor de deur staat, is het voor ons lastig om snoepgoed te weerstaan. Hoe moeten we die verleiding toch weerstaan?

Peggy Keus en dochter Fleur vinden het ook weleens lastig om het snoepgoed te weerstaan. In november en december eten ze namelijk erg graag chocoladekruidennoten. "Overal waar je nu ook komt, zie je lekkere dingen. En die koop ik dan ook meer. Chocoladekruidnoten kan ik niet weerstaan. Die halen thuis het uurtje niet. Maar je ziet ook zoveel snoep in onder meer de supermarkten liggen. Je ontkomt er bijna niet aan."

Robert 't Hart, eigenaar van 't Haagsch Snoephuis, heeft het zeker tijdens deze periode druk in zijn snoepwinkel. Het sintsnoepgoed vliegen daar dan ook als warme broodjes over de toonbank. "Onder andere de chocoladeletters en het marsepein doen het nu goed bij ons. Ik hoor klanten weleens zeggen: 'Eigenlijk moet ik dit niet doen, want het is ongezond.' Al probeer ik de humor erin te houden en grap ik dan: 'Ik verkoop snoepgoed light.'"

Verleiding weerstaan Liesbeth Velema, expert Voeding & Gedrag bij het Voedingscentrum, ziet dat we het lastig vinden om verleidingen te weerstaan, zoals snoepgoed tijdens de kerst- en sinterklaasperiode. "Van nature worden we aangetrokken tot vet en zoet eten. Tegenwoordig is de blootstelling daaraan zo groot dat we die verleiding vaak niet kunnen weerstaan", vertelt ze.

Volgens haar kunnen vooral voedselaanbieders en de politiek hier iets aan doen, maar ook de consument zelf: "Zo helpt het om een boodschappenlijst te maken en je hieraan te houden. Ook helpt het om kleinere verpakkingen te kopen en het snoep thuis niet in het zicht te zetten. De verleiding wordt dan kleiner."

Al mag je volgens expert Velema de komende weken best wel wat meer snoepen: "Dat is echt niet erg. Het is wel belangrijk dat je na de sinterklaas- en kerstperiode weer teruggaat naar je oude eetpatroon. Zolang dit dan wel gezond is."