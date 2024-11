Zelfs Sinterklaas komt niet onder blaastest uit, goedheiligman krijgt 'een grote P'

Wanneer de politie alcoholcontroles uitvoert komt niemand eronderuit. Zelfs niet de goedheiligman. Dit blijkt maar weer zondagmiddag in Den Haag. Hij was onderweg met zijn pieten toen hij van de politie mee moest werken aan een alcoholcontrole. Gelukkig blies hij niet positief op alcohol, maar wél op iets anders.

Misschien was zijn paard Ozosnel moe van het lopen over de daken dat de goedheiligman besloot vandaag met ander vervoermiddel door Nederland te gaan. Maar met een auto de weg op betekent ook dat de kans bestaat dat je een blaastest moet doen. En zelfs Sinterklaas komt daar niet onderuit.

Sinterklaas is nu wel echt overal aangekomen, in bovenstaande video zie je waar de goedheiligman gisteren arriveerde.

Positieve test

De politie in Den Haag hield de goedheiligman aan. Van het moment maakte de politie een foto en schreef, geheel in stijl, een begeleidende tekst op social media:

Langs de weg moest Sint even blazen, de agent stond daar met strenge bazen. Geen alcohol, dat was al snel klaar, maar toch blies hij iets bijzonders daar. Een grote P, geen drank in het spel, maar pepernoten, dat verklaart het wel. De agent lachte: “Ga maar snel verder, Sint, met een chocoladeletter blijft u altijd de vriend”