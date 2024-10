Dit zijn de chocoladeletter-trends van dit jaar: ‘Augurk als vulling’

Puur, melk of wit: de tijd dat dat de enige drie opties waren bij een chocoladeletter is voorbij. Letters met espresso martini-smaak of nutella zijn nu helemaal in. Toon van Dijk is directeur van Jamin en legt uit wat de echte trends van dit jaar zijn. "De Kesbeke-letter met augurk erin als vulling, die gaat nu viral in Nederland."

Bij De 538 Ochtendshow belt Toon van Dijk, de directeur van snoepwinkelketen Jamin, in en vertelt wat de trends zijn dit jaar. "We hebben 30 soorten dit jaar", vertelt hij enthousiast. Ook de DubaiLetter is een favoriet dit jaar. Gebaseerd op de populaire chocoladereep met pistache erin.

Augurk als vulling

Het meest opvallend is toch wel de chocoladeletter met een vulling van augurk. "De Kesbeke-letter met augurk erin als vulling, die gaat nu viral in Nederland", vertelt Toon. De 538-studio moet dit natuurlijk ook proeven en is enthousiast. "Hij is ontzettend lekker", klinkt het. Maar naast deze opvallende letter is ook de zure mat-smaak nieuw dit jaar. "En daarnaast zijn er ook een paar knallers die elk jaar terugkomen, zoals die de smaak van appeltaart of nutella. Dat is er ook eentje die Sinterklaas graag koopt."

Kleinere chocoladeletter

Welke smaak je uiteindelijk ook op je verlanglijstje zet, je chocoladeletter zal waarschijnlijk een stuk kleiner uitvallen dit jaar. Uit een rapport van de Rabobank blijkt dat de prijs van een reep van 100 gram met een euro omhoog gaat, meldde De Telegraaf eerder. Door de prijsstijging kunnen we mogelijk kleinere chocoladeletters in de schappen verwachten.