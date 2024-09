Sla je chocoladeletters nu alvast in, want 'ze worden mogelijk kleiner'

Ben je dol op chocola? Dan moet je daar de komende tijd mogelijk flink meer voor gaan betalen. Uit een rapport van de Rabobank blijkt dat de prijs van een reep van 100 gram met een euro omhoog gaat. Dat meldt De Telegraaf. Door de prijsstijging kunnen we mogelijk kleinere chocoladeletters in de schappen verwachten.

De oogsten van cacao vallen tegen waardoor de prijs omhoog gaat. De prijs van een gemiddeld product van chocola ligt nu al 40 procent hoger dan in 2021. " We verwachten dat de meeste producenten proberen de prijsstijgingen te verzachten door kleinere verpakkingen aan te bieden of minder cacao in de producten te stoppen. Dat kan leiden tot kleinere chocoladeletters", zegt Rabobank-analist Julia Buech tegen de krant.

Vorig jaar werden slechtziende kinderen verrast met braille-chocoladeletters:

1:44 Slechtziende kinderen verrast met braille-chocoladeletters

De letters worden mogelijk kleiner omdat consumenten gevoeliger zijn voor prijsstijgingen dan voor de afname van gewicht, aldus Buech. Ook kunnen producenten ervoor kiezen om goedkopere ingrediënten als alternatief te gebruiken zoals suiker en zuivel. ",Bedrijven zullen hun best doen om de prijsstijgingen zo min mogelijk door te geven aan de consument", aldus Buech.