Aantal Nederlanders met overgewicht stijgt fors: ‘Amerikaanse toestanden’

Het RIVM slaat alarm over overgewicht. Het aantal Nederlanders met overgewicht stijgt namelijk flink. Momenteel heeft al de helft van alle Nederlanders overgewicht, het RIVM vreest dat dat in 2050 zelfs naar 64 procent stijgt. Een hoogleraar spreekt in Het Parool van Amerikaanse toestanden.

Ramon kampte met overgewicht, maar besloot zijn leven drastisch om te gooien. H ij viel 115 kilo af. Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.

'Amerikaanse toestanden'

De helft van alle Nederlanders kampt momenteel dus met overgewicht, dat heeft iemand als er sprake is van een body mass index (bmi) van 25 of hoger. Als er niets wordt gedaan, groeit dat percentage in 2050 tot 64 procent. Dat blijkt volgens Het Parool uit het rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning, dat het RIVM woensdag publiceert.

"Met deze aantallen gaan we richting Amerikaanse toestanden. Dit is een duidelijk signaal dat niets doen geen optie is", zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam.

Grootste stijging

De huidige generatie kinderen zal vaker met overgewicht rondlopen. Bij die groep verwacht het RIVM de grootste stijging. Van de huidige 18- tot 44-jarigen is 40 procent te zwaar. Dat zullen er bijna zes op de tien worden in 2050.

Eerder dit jaar waarschuwde het RIVM Den Haag al dat de gestelde gezondheidsdoelen niet gehaald worden. Toen ook al vreesde het RIVM de toenemende obesitas in ons land. Ook het aantal rokers daalt niet snel genoeg en de impact van maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik is minimaal. Het RIVM suggereerde toen om gezond voedsel goedkoper te maken en de verkoop van ongezond voedsel te beperken.

Chronisch zieken

Het RIVM publiceert woensdag een uitgebreid vierjaarlijks rapport over de toekomst van de Nederlandse gezondheid, maar heeft maandagochtend al enkele resultaten vrijgegeven. Eerder meldde het instituut al op basis van het rapport dat het aantal chronisch zieken in 2050 bijna 12 miljoen is. Dementie en artrose komen dan tweemaal zo vaak voor als nu.

Parool/ANP