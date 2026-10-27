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Ruime meerderheid Tweede Kamer tegen verhoging eigen risico

Zorg

Vandaag, 18:02

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Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van SP-Kamerlid Sarah Dobbe gesteund om het eigen risico niet te verhogen met 60 euro. Zorgminister Sophie Hermans wilde die verhoging eigenlijk al in 2027 invoeren, maar dat is uitgesteld naar 2028. Al moet de minister er dan wel een meerderheid voor zien te vinden.

Het vorige kabinet wilde het eigen risico halveren. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA denkt dat het juist omhoog moet vanwege de oplopende zorgkosten. De Tweede Kamer ziet dit niet als oplossing voor de problemen in de zorg en vreest dat juist mensen die zorg nodig hebben en die moeilijk kunnen betalen er de dupe van worden.

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun huishoudboekje. In bovenstaande video vertellen Nederlanders hoe ze ondanks de stijgende kosten proberen rond te komen.

In 2027 wordt het eigen risico voor het eerst sinds 2016 verhoogd. Het gaat met 15 euro omhoog tot 400 euro om het te laten meegroeien met de inflatie.

Weinig steun voor zorgplannen

Veel plannen van het kabinet om het zorgsysteem te veranderen, krijgen nog geen steun van de oppositie. Tijdens de begrotingsbehandeling bleken partijen van links tot rechts nog niet bereid die begroting aan een Kamermeerderheid te helpen.

Door ANP

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