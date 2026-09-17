DSW maakt zorgpremie later bekend door onzekerheid eigen risico

Zorgverzekeraar DSW gaat later dan normaal zijn zorgpremie bekendmaken. De zorgverzekeraar breekt met de "jarenlange traditie" om op de vierde dinsdag van september de nieuwe premie te presenteren. Dat doet DSW omdat er onduidelijkheid is over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Hierdoor beschikt DSW niet over de noodzakelijke informatie om de zorgpremie te kunnen berekenen, legt de zorgverzekeraar uit.

De stijging van de zorgkosten baart veel Nederlanders ieder jaar weer zorgen. In de bovenstaande video vertellen Nederlanders waarvoor zij zich verzekeren en waarover zij zich zorgen maken.

Het minderheidskabinet wil het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar laten stijgen naar 400 euro, een verhoging van 15 euro. Maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor is, stelt de zorgverzekeraar.

DSW is tegen een verhoging van het eigen risico. "Ooit was het eigen risico bedoeld als rem voor onnodig gebruik van zorg. Inmiddels is het eigen risico zo hoog geworden dat steeds meer mensen geen gebruik meer van zorg durven te maken als dat wel nodig is", aldus de zorgverzekeraar.

DSW benadrukt dat het uitstel niet ligt aan het bedrijf zelf, maar aan "het gebrek aan politieke besluitvorming en een onduidelijke visie voor de toekomst".

Bekendmaking premie uiterlijk 12 november

De zorgverzekeraar maakt traditioneel als eerste zijn zorgpremie bekend. Het gaat ervan uit nog steeds als eerste met de nieuwe premie naar buiten te komen, wanneer er meer politieke duidelijkheid is. Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november om de premie bekend te maken.

Vorig jaar besloot DSW de zorgpremie voor het eerst in jaren gelijk te houden.