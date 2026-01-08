Rode Kruis roept op elkaar te helpen tijdens koude dagen: ‘Denk aan oudere buren’

Het Rode Kruis roept mensen op om elkaar te helpen tijdens de winterse dagen, die ook dit weekend nog aanhouden. "Denk bijvoorbeeld aan een oudere buurvrouw of buurman, of iemand die slecht ter been is", zegt Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis.

"Zij zitten misschien al dagen binnen en hebben weinig eten meer in huis. Een klein gebaar, zoals de stoep vegen of boodschappen doen, kan een groot verschil maken."

Noodpakket voor in de auto

Verder raadt de hulporganisatie mensen die toch de weg op moeten aan om een klein noodpakket mee te nemen, met warme kleding, dekens en een paar snacks. Ook adviseert het Rode Kruis om wat voorraad in huis te hebben, zodat het niet nodig is om bij gevaarlijk weer de weg op te gaan.

De hulporganisatie is ook zelf actief tijdens het winterse weer. Zo biedt zij hulp aan dak- en thuislozen en aan gestrande reizigers op Schiphol.