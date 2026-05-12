Rob Jetten naar ziekenhuis op Bonaire, geprikt tijdens zwemmen

Zorg

Vandaag, 16:49

Premier Rob Jetten is dinsdagochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt.

Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Zo sloeg hij onder meer een bezoek aan het Openbaar Lichaam voor Landbouw, Veeteelt en Visserij over. Daar stond ook een protest van Greenpeace gepland.

Daarnaast miste de premier een ontbijt met het bestuurscollege van Bonaire. Ook afspraken op Aruba, waar Jetten later naartoe reist, zijn verschoven.

Door ANP

