Hartrevalidatie dreigt te verdwijnen uit basispakket, organisaties bezorgd

Verschillende organisaties, waaronder de Hartstichting en de branchevereniging voor fysiotherapeuten KNGF, luiden de noodklok. De vergoeding van de kosten voor hartpatiënten die revalideren van hartritmestoornissen of -krampen wordt mogelijk geschrapt. Het Zorginstituut lijkt deze dekking uit de basisverzekering te halen, schrijft De Telegraaf maandag.

Dat zou een flinke domper zijn voor veel hartpatiënten. Het herstel van mensen die revalideren van hartritmestoornissen of hartkrampen komt daarmee in het gedrang. Bovendien gaat het om een grote groep: 400.000 Nederlanders kampen met hartritmestoornissen, terwijl ook enkele duizenden te maken krijgen met hartkrampen.

Afgelopen weekend besteedde Hart van Nederland al aandacht aan zij die te kampen hebben met hartproblemen, maar dan de jongere patiënten.

Hartrevalidatie essentieel voor herstel

Veel hartpatiënten raken angstig of onzeker door hun hartproblemen, vooral als het gaat om inspanning. Dan moet het hart immers extra hard werken. Daarom krijgen veel patiënten zogeheten hartrevalidatie. Meestal gebeurt dit in de vorm van gespecialiseerde sportlessen en oefeningen bij een fysiotherapeut.

Dit heeft twee doelen. Aan de ene kant werken hartpatiënten aan hun fysieke conditie en herstel. Aan de andere kant speelt ook het mentale aspect een grote rol: door te oefenen in een gecontroleerde omgeving, krijgt de patiënt weer vertrouwen dat het hart het aankan.

De Hartstichting noemt het dan ook onbegrijpelijk dat de vergoeding hiervoor mogelijk uit het basispakket verdwijnt. Daarmee wordt deze zorg minder bereikbaar voor mensen met een kleinere portemonnee, terwijl mensen met meer geld deze zorg zelf kunnen blijven betalen.

Vraagtekens bij effectiviteit

Het Zorginstituut zegt te twijfelen aan de effectiviteit van hartrevalidatie. Er zou te weinig bewijs zijn dat deze zorg een duidelijk verschil maakt in het herstel van patiënten met hartritmestoornissen en hartkrampen. Alleen behandelingen die bewezen werken, worden opgenomen in het basispakket, aldus het instituut.