Niet alleen je hoofd, maar ook je hart lijdt onder geldstress

Niet alleen je hoofd, maar ook je hart lijdt onder geldstress

Geld

Vandaag, 14:56

Maandag 29 september is het Dress Red Day en wordt er aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hartproblemen worden volgens hoogleraar Gera Nagelhout nog te vaak over het hoofd gezien bij vrouwen, met name als er financiële zorgen in het spel zijn. Artsen en hulpverleners zouden meer oog moeten hebben voor hart- en vaatziekten bij vrouwen met financiële problemen.

Bij pijn op de borst denken veel mensen direct aan hartproblemen, vertelt Gera Nagelhout, lector bij Avans Hogeschool en hoogleraar bij de Universiteit Maastricht. Volgens Nagelhout gaat het bij vrouwen vaak om minder duidelijke klachten bij hart- en vaatziekten, zoals pijn in de nek of schouders, vermoeidheid, een onrustig gevoel of kortademigheid.

"Deze symptomen lijken sterk op stress door geldproblemen, waardoor hartziekten bij vrouwen in een kwetsbare financiële positie vaak pas laat worden herkend", aldus Nagelhout.

Dit kun je doen om het risico op hartziekten te verkleinen:

Hartziekten? Je kunt veel zelf doen om risico te verkleinen
0:51

Hartziekten? Je kunt veel zelf doen om risico te verkleinen

Geldstress vergroot risico op hartproblemen

Chronische stress door financiële zorgen is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Volgens de hoogleraar is het daarom cruciaal om bij geldproblemen ook alert te zijn op signalen van hartproblemen. "Dat vraagt om het serieus nemen van verhalen en klachten. Juist daar gaat het vaak mis: vrouwen én mensen met weinig geld worden minder serieus genomen door artsen," zegt ze.

Samen met de Universiteit Maastricht doet Avans Hogeschool onderzoek naar dit probleem, samen met een groep ervaringsdeskundigen. Volgens Nagelhout gaat het vooral om vrouwen die zelf ervaring hebben met geldstress én hartproblemen. "In het burgeronderzoek kijken we naar de invloed van financiële zorgen op het ontstaan of verergeren van hart- en vaatziekten, en naar de verschillen in ervaringen tussen vrouwen en mannen," legt ze uit.

Hart van Nederland/ANP

