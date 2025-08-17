'We eten veel te veel zout, er moeten strenge regels komen'

Foodwatch waarschuwt op deze dag voor teveel inname van zout. De organisatie vindt dat bedrijven veel te weinig doen om de consumptie in te dammen en pleit voor bindende maximumwaarden.

Op de zogenaamde 'Zoutmaxdag' zouden mannen tussen de 18 en 50 jaar hun maximale zoutinname voor het hele jaar al hebben bereikt, terwijl er nog meer dan vier maanden te gaan zijn. Volgens cijfers van het RIVM eten zij dagelijks gemiddeld 8 gram zout, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie maximaal 5 gram adviseert.

Bloed, hart en vaten

Zout is belangrijk voor het lichaam, maar in zulke hoeveelheden gevaarlijk, waarschuwt de voedselactiegroep. Een hoge zoutinname verhoogt de kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, maar ook op nierschade en botontkalking. De Hartstichting wijst erop dat inmiddels 1,7 miljoen Nederlanders een chronische hart- of vaatziekte hebben, een aantal dat de laatste jaren alleen maar groeit.

Veruit het meeste zout dat we binnenkrijgen komt niet van het zoutvaatje thuis, maar uit bewerkte voedingsmiddelen zoals brood, vleeswaren en soepen. Ondanks afspraken tussen overheid en producenten is de hoeveelheid toegevoegd zout de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Daarom doet Foodwatch wederom een oproep voor strengere regels.