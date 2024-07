McDonald's mag niet meer liegen over frietjes

McDonald's mag niet langer zeggen dat zijn Franse frietjes niets anders bevatten dan aardappel en zout. Dat deed de fastfoodketen in een paginagrote krantenadvertentie in maart. Voedselwaakhond Foodwatch won hierover een zaak bij de Reclame Code Commissie.

In de bewuste advertentie in de Volkskrant stond dat de frietjes "gemaakt worden van de allerlekkerste aardappelen, voornamelijk van Nederlandse bodem. En aan die aardappelen wordt verder helemaal niets toegevoegd... behalve een snufje zout." Maar in de ingrediëntenlijst op de website van McDonald's staat dat ze ook dinatriumdifosfaat (stabilisator), dextrose en verschillende plantaardige oliën bevatten.

Misleiding

"Niets mis met een frietje op zijn tijd", zegt Frank Lindner, campagneleider bij Foodwatch. "Maar consumenten worden misleid omdat de frietjes veel natuurlijker worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. McDonald's ontkent in deze reclame bewust de aanwezigheid van verschillende andere gerechten. Ze hadden deze leugenachtige advertentie nooit mogen plaatsen."

Omdat de Reclame Code Commissie geen boetes of straffen kan uitdelen, eist Foodwatch "onmiddellijke en openbare rectificatie" van de fastfoodgigant. Volgens Foodwatch is McDonald's de afgelopen jaren al negen keer eerder teruggefloten door de Reclame Code Commissie.

