Zorgen om ziekten en slapeloosheid door vliegverkeer, organisaties slaan alarm

Het vliegverkeer is de afgelopen decennia sterk gegroeid, maar het laatste grote onderzoek naar de gezondheidsgevolgen dateert van 26 jaar geleden. Burgers en organisaties maken zich zorgen en willen dat de Tweede Kamer en het kabinet actie ondernemen. Woensdag stappen 23 maatschappelijke organisaties naar Den Haag om de Gezondheidsraad te vragen een nieuw, onafhankelijk advies uit te brengen.

Tot de groep behoren onder meer het Longfonds, Natuur & Milieu, Urgenda, Gezondheid op 1, Stichting S4R en de Groene Zorg Alliantie. Zij vrezen dat de huidige maatregelen de gezondheid van burgers onvoldoende beschermen.

Omwonenden willen al jaren minder geluidsoverlast van Schiphol, zo is te zien in onderstaande video.

2:20 Jan daagt Staat voor rechter om vliegverkeer Schiphol

Ziekten, slaapstoornissen en concentratieverlies

Onderzoeken tonen aan dat geluidsoverlast door vliegverkeer leidt tot stress, hart- en vaatziekten, slaapstoornissen en concentratieverlies. Het RIVM berekende dat ruim 259.000 mensen ernstig gehinderd zijn door vliegtuiglawaai en dat (naar schatting) ongeveer 152.000 mensen ernstige slaapverstoring ervaren. Bij kinderen gaan mogelijk de leerprestaties achteruit.

Naast lawaai is er ook zorg over de uitstoot van ultrafijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen. Die zouden niet alleen schadelijk zijn voor omwonenden, maar ook voor mensen die werken in de luchtvaart. "Het luchtvaartbeleid van nu houdt onvoldoende rekening met gezondheid. De gezondheid van op zijn minst vele honderdduizenden mensen vraagt om nieuw, onafhankelijk advies op basis van recent onderzoek", zegt Femke van Brussel van Stichting S4R.

Effectief beleid

Woensdag bieden de organisaties hun oproep aan in Den Haag. Zij vragen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid om de Gezondheidsraad een onafhankelijk advies te laten opstellen. Dat advies moet volgens hen leiden tot effectief beleid, met de gezondheid van burgers en hun leefomgeving als uitgangspunt.