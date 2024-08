Groot onderzoek toont aan: coronavaccins verminderen hart- en vaatproblemen

Een nieuw groot onderzoek onder bijna alle volwassenen in Engeland toont aan dat COVID-19 vaccinaties het risico op hartproblemen verlagen. De studie, gepubliceerd in Nature Communications, onderzocht de effecten van de eerste, tweede en boosterdoses van verschillende vaccins op hart- en vaatziekten.

Uit het onderzoek van de medische dossiers van bijna 46 miljoen volwassen Engelsen blijkt dat na elke dosis van zowel Pfizer, Moderna als AstraZeneca, de kans op trombose en hartaanvallen afnam. Zo was de kans op een hartaanval of beroerte 27 procent lager na de tweede dosis AstraZeneca en 20 procent lager na de tweede dosis Pfizer.

Ook het risico op longembolie en diepe veneuze trombose nam af, met 32 procent minder kans na de tweede dosis AstraZeneca en 23 procent minder kans na de tweede dosis Pfizer. "Het risico op veelvoorkomende hartproblemen was over het algemeen lager na elke vaccinatie," schrijven de onderzoekers.

Zeldzame bijwerkingen

Hoewel de meeste risico's verminderden, bevestigde de studie enkele zeldzame bijwerkingen. Zo zorgde AstraZeneca soms voor ernstige trombose, met een 5,9 keer hogere kans op een zeldzame hersentrombose twee weken na de eerste dosis.

De mRNA-vaccins, zoals Pfizer en Moderna, tonen een verband met ontstekingen aan het hart. Myocarditis (ontsteking van de hartspier) kwam 3,14 keer vaker voor na de tweede dosis Pfizer en 1,65 keer vaker na de booster met Pfizer.

Deze zeldzame aandoeningen treffen gemiddeld enkele tientallen tot honderden mensen per jaar in Nederland. Daarentegen worden tienduizenden tot ruim honderdduizend Nederlanders jaarlijks geraakt door een hartaanval, beroerte, trombose of longembolie, waar de vaccins effectief tegen blijken.

Meer vertrouwen

De vermindering van veelvoorkomende hartproblemen weegt daardoor zwaarder dan de zeldzame bijwerkingen, aldus de onderzoekers. Zij hopen hiermee zorgen van het publiek weg te nemen en voor meer vertrouwen te zorgen van vaccinatieprogramma's. "Deze resultaten ondersteunen de brede inzet van toekomstige COVID-19 vaccinaties", concluderen de onderzoekers.