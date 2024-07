Hond uitlaten, ommetje maken: Nederlanders lopen meer dan voor coronapandemie

Heel Nederland blijft wandelen, ook na de coronapandemie maken we vaker een ommetje blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2023 ging het om 6,9 miljard kilometer. Dat is minder dan in 2020 en 2021 - toen als gevolg van de coronamaatregelen en thuiswerkadviezen mensen veel meer ommetjes maakten - maar wel bijna een derde meer dan in 2019.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn wandelen, rondje met de hond, winkelen en boodschappen doen de meest voorkomende redenen om te voet de deur uit te gaan.

Meeste kilometers lopen we voor ontspanning

De gemiddelde Nederlander loopt zo'n 8 kilometer per week. In 2019 was dit nog zo'n 6 kilometer. Daarvan wordt met afstand het grootste deel voor plezier afgelegd, zoals voor een wandeltocht, om uit te gaan, te sporten of voor een hobby of visite.

Slechts een klein deel van de Nederlanders gaat lopend naar het werk. Slechts 0,5 procent van alle verplaatsingen die te voet worden gedaan zijn naar kantoor of voor een zakelijke afspraak.

Het CBS onderzoekt jaarlijks met een enquête hoe Nederlanders zich verplaatsen: met de auto, lopend, op de fiets of met het ov. De vragenlijst wordt doorgaans ruim 60.000 keer ingevuld.