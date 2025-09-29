Recordaantal ouderen belandt in ziekenhuis na valpartij

Een recordaantal 65-plussers is vorig jaar op de spoedeisende hulp beland na een valpartij. Volgens VeiligheidNL gaat het om ongeveer 119.000 Nederlanders. Van deze patiënten liepen er meer dan 90.000 serieus letsel op, van hersenletsel tot botbreuken.

Twee op de drie ouderen die na een val op de SEH binnenkomen, is vrouw. Vrouwen verliezen gemiddeld meer spierkracht naarmate ze ouder worden. Na de overgang neemt ook hun kans op botontkalking toe, waardoor ze sneller iets breken als ze vallen.

Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel kleiner. Onder mannen stijgt het aantal ernstige verwondingen na een val sneller dan onder vrouwen. Volgens de cijfers bedroeg die toename bij oudere mannen 31 procent in de afgelopen tien jaar. Onder vrouwen vanaf 65 jaar steeg het aantal ziekenhuisbehandelingen in dezelfde periode met 9 procent.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Vergrijzing

Mensen vallen vooral vaak in of rond hun eigen huis. Naarmate mensen ouder worden, stijgt de kans op vallen én de kans om daar nare gevolgen van te ondervinden. De vergrijzing is dan ook de voornaamste verklaring voor de toename.

VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid wijzen samen op de vele initiatieven voor valpreventie in het land, zoals trainingen. "Om de stijgende lijn af te vlakken, is blijvende inzet op valpreventie van groot belang", benadrukt het kenniscentrum.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

ANP