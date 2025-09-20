'Grote zorgen om razendsnelle scootmobielen'

In steeds meer winkels en webshops duikt een nieuw type scootmobiel op: vierwielers die 45 kilometer per uur kunnen halen en geen rijbewijs of helm vereisen. Dat meldt het AD. De sector maakt zich volgende de krant grote zorgen.

Traditionele scootmobielen zijn ontwikkeld als veilig hulpmiddel voor ouderen en mensen met een beperking. Ze rijden maximaal 20 kilometer per uur en hebben een eenvoudig remsysteem. De snelle varianten lijken eerder op scooters. "Ze geven gas zoals een brommer en stoppen niet meteen als je loslaat. Die racewagens zijn levensgevaarlijk", waarschuwt Peter van Puffelen van Mango Mobility in Almelo in de krant.

Het kabinet wil een helmplicht tot 18 jaar voor elektrische fietsen. De Tweede Kamer wilde dat maatregelen alleen voor fatbikes zouden gelden, maar onderzoekers schrijven opnieuw dat dit niet kan:

1:05 Kabinet wil helmplicht tot 18 jaar op alle elektrische fietsen, waaronder fatbikes

Toch worden ze volop verkocht, vaak voor rond de 5000 euro.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt nieuwe voorschriften voor gehandicaptenvoertuigen in voorbereiding te hebben: "We werken aan aanvullende regels die eind 2025 bekend worden. Voor nu zijn deze voertuigen toegestaan."