Rechter grijpt in: verzekeraars moeten meer borstkankermedicijnen vergoeden

Zorgverzekeraars moeten twee borstkankermedicijnen volledig vergoeden. De bedrijven gaven de voorkeur aan een derde middel, dat goedkoper was, maar dat is dinsdag afgewezen door de rechtbank in Arnhem.

Anouk organiseerde een verwendag voor kankerpatiënten omdat ze vaak geweigerd worden in een schoonheidssalon. Het hartverwarmende resultaat van die dag zie je in bovenstaande video.

De zaak gaat over zogenoemde CDK4/6-remmers. Die medicijnen worden gegeven aan vrouwen met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker. Zij kunnen hier niet meer van genezen, maar de middelen moeten de groei van tumoren remmen zodat ze langer kunnen blijven leven.

Volgens zorgverzekeraars waren de drie middelen gelijkwaardig en dus inwisselbaar. Ze gaven daarom de voorkeur aan het middel palbociclib. Dat werd volledig vergoed, in tegenstelling tot de middelen ribociclib en abemaciclib. Die zijn daardoor te duur voor ziekenhuizen.

'Niet onderbouwd'

Dat de middelen vergelijkbaar en inwisselbaar zijn, is volgens de rechtbank niet onderbouwd. Bij de dure middelen ribociclib en abemaciclib blijven vrouwen langer leven, maar bij het goedkopere middel palbociclib "komt dat niet zo duidelijk naar voren". Dat is onrechtmatig tegenover verzekerden, die recht hebben op zorg, maar ook tegenover de fabrikanten van de medicijnen. De zorgverzekeraars mogen het verstrekken van palbociclib niet stimuleren en ze mogen de andere middelen niet ontmoedigen.

De 20-jarige Myrthe leefde 14 jaar lang met een tumor in haar hoofd. 'Maar ik wil niet dat kanker mij vormt als persoon'. Je ziet haar aangrijpende verhaal in de video.

3:58 Myrthe (20) droeg al 14 jaar tumor met zich mee: 'Wil niet dat het mijn leven gaat leiden'

ANP