Grote zorgen om uitblijven vergoeding borstkankermedicijnen

Voor zeker 2000 Nederlanders met uitgezaaide hormonale borstkanker die ribociclib en abemaciclib slikken, breken onzekere tijden aan. Sinds begin dit jaar worden deze medicijnen namelijk niet meer volledig vergoed. En dat terwijl ze nog steeds in het basispakket van de zorgverzekering zitten. Patiënten en experts maken zich zorgen.

Dat meldt RTL Nieuws. Sinds 2017 vallen drie borstkankermedicijnen onder de basisverzekering: palbociclib, ribociclib en abemaciclib. Dit zijn zogenoemde CDK4/6-remmers, medicijnen voor vrouwen met uitgezaaide hormonale borstkanker die levensverlengende behandelingen krijgen. De middelen remmen de groei van kankercellen, waardoor de ziekte langer stabiel blijft.

Hoewel deze medicijnen veel op elkaar lijken, hebben ze verschillende bijwerkingen die per patiënt kunnen verschillen. Artsen geven daarom vaak de voorkeur aan het ene middel boven het andere.

Te duur medicijn?

Prijsonderhandelingen tussen Zorgverzekeraars Nederland en de fabrikanten hebben ertoe geleid dat alleen Pfizer, bekend van de coronavaccins en producent van palbociclib, bereid was om de prijs te verlagen. Daarom is alleen met deze fabrikant een contract afgesloten.

De andere twee medicijnen, ribociclib en abemaciclib, blijven in theorie beschikbaar voor de gebruikers ervan, maar het is nu aan het ziekenhuis of een patiënt het medicijn nog krijgt voorgeschreven. Volgens de nieuwszender zal het in de praktijk zo zijn dat ziekenhuizen er extra voor moeten gaan betalen en veel dat er niet voor (over) hebben.

Zorgen

Onder andere Borstkankervereniging Nederland uit haar zorgen. De organisatie krijgt veel signalen van patiënten die zich afvragen of hun behandeling ineens zal veranderen. "Het geeft veel zorgen en onrust, want dit is een zeer kwetsbare groep," zegt een woordvoerder. "We horen van verschillende vrouwen dat ze moeten overstappen op palbociclib, niet vanwege de werking, maar puur vanwege de prijs."

De door RTL Nieuws gesproken patiënte Eline, die ribociclib gebruikt vanwege uitgezaaide borstkanker, is niet te spreken over de situatie. "Als kankerpatiënt kan het zomaar gebeuren dat ik samen met mijn oncoloog een behandeling afspreek, maar dat vervolgens de verzekeraar op de stoel van de arts gaat zitten en bepaalt wat ik wél of niet mag krijgen." Dat verzekeraars geen rekening lijken te houden met het feit dat de overheid deze medicijnen in het basispakket heeft opgenomen, steekt haar. "De minister heeft gezegd: dit zit in de basisverzekering. Hoe kan het dan dat ze dit achteraf terugdraaien?"

Inwisselbaar

Zorgverzekeraars Nederland stelt dat deze keuze een besparing van zo’n 15 miljoen euro per jaar oplevert. Ook zou het ervoor zorgen dat deze zorg in de toekomst toegankelijk blijft voor patiënten. De organisatie benadrukt dat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor het betaalbaar en toegankelijk houden van medicijnen, wat volgens hen in het belang is van patiënten. Ze stellen dat de drie geneesmiddelen inwisselbaar zijn en baseren zich daarbij op een studie uit 2024 en oudere onderzoeksgegevens.