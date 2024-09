Borstkankermedicijn Trodelvy toch opgenomen in basisverzekering

Het borstkankermedicijn Trodelvy wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft minister Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Agema schrijft in een brief aan de Kamer dat ze een "maatschappelijk aanvaardbare prijs" heeft afgesproken met de leverancier. Deze prijsafspraken gelden tot en met 31 december 2027.

Eerder mislukten de onderhandelingen om tot een overeenkomst te komen. In maart vorig jaar werd daarom bekend dat het medicijn niet zou worden opgenomen in het basispakket.

Yvonne Tombeil (56) heeft triple-negatieve borstkanker, de variant waar het medicijn Trodelvy aanslaat. Hart van Nederland sprak haar in juni over het middel dat toen nog te duur was om te vergoeden:

1:26 Ongeneeslijk zieke Yvonne hoopt dat borstkankermedicijn nu wél vergoed wordt

Extra maanden

Dorine Manson, directeur van KWF Kankerbestrijding, is "ontzettend blij" dat het medicijn nu beschikbaar komt voor vrouwen met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. "Dit medicijn kan ervoor zorgen dat zij een paar maanden langer te leven hebben. Kostbare extra maanden, waarin zij tijd kunnen doorbrengen met geliefden."

"Dat dit nu vergoed wordt, danken we mede aan de inzet van de Borstkankervereniging Nederland, die heeft aangedrongen op een herbeoordeling door het Zorginstituut op basis van nieuwe data. Bovendien is het medicijn nu beschikbaar tegen een aanvaardbare prijs. Dat is belangrijk, want als we dat niet doen, wordt de zorg in de toekomst onbetaalbaar en kunnen we patiënten niet meer behandelen zoals we willen", aldus Manson in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland.

'Procedures moeten korter'

Toch blijft Manson kritisch. Volgens haar heeft het proces veel te lang geduurd. "En daarmee ook de onzekerheid voor veel vrouwen. Waar we naartoe moeten, is dat geneesmiddelen zo snel mogelijk tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn voor patiënten. Als KWF laten we onze stem horen en doen we echt een hartenkreet richting de politiek en de farmaceutische bedrijven om dit systeem beter in te richten. De procedures moeten korter."