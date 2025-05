Schokkend: 1 op 6 mensen met prediabetes krijgt hartinfarct of beroerte

Veel Nederlanders hebben zonder het te weten prediabetes, een voorstadium van diabetes type 2. Uit nieuw onderzoek van De Maastricht Studie blijkt dat 1 op de 6 van hen binnen acht jaar een hartinfarct, beroerte of dichtgeslibde aderen krijgt.

"Diabetes type 2 is een sluipmoordenaar. De ziekte ontwikkelt zich geleidelijk waarbij je bloedsuikerwaarden jarenlang ongemerkt steeds hoger worden. Nog voordat je mogelijk het stadium diabetes type 2 bereikt, kunnen al serieuze gezondheidsproblemen optreden. Dit nieuwe onderzoek laat duidelijk zien dat prediabetes niet onschuldig is, je loopt al een groter risico lopen op hart- en vaatziekten", zegt Martijn Brouwers, internist-endocrinoloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Minstens 1,4 miljoen Nederlanders hebben prediabetes. "Vaak zonder dat ze dit zelf in de gaten hebben, want de klachten zijn vaag", stelt Diena Halbertsma, directeur Diabetes Fonds. "Zij lopen een groter risico op diabetes type 2: wel 9 keer meer kans."

Belang van vroegtijdig opsporen

"Dit onderzoek benadrukt het belang van vroegtijdig opsporen zodat mensen met leefstijlverbetering- en begeleiding de verdere ontwikkeling naar diabetes type 2 kunnen voorkomen. Zo verkleinen we de kans dat prediabetes zich mogelijk verder ontwikkelt tot diabetes type 2 en verminderen we het risico op ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten", aldus Halbertsma.

Diabetes type 2 kan iedereen treffen. Overgewicht, roken en ongezond eten vergroten de kans. Net als (chronische) stress, ouder worden, als je zwangerschapsdiabetes hebt gehad of als de ziekte in je familie voorkomt. Mensen van Surinaams-Hindoestaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst lopen ook meer risico.

"Check je risico op diabetes type 2 met de Diabetes Risicotest. Bijna een half miljoen mensen deden het afgelopen jaar de test: 1 op de 3 bleek een verhoogd risico te hebben. Zij kregen het advies om naar de huisarts te gaan om te testen op diabetes type 2. De helft van hen heeft dit gedaan of is van plan dit te doen", zegt Halbertsma.