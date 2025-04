Zóveel langer leef je als je minder bewerkt vlees eet

Nederlanders kunnen jaren langer in goede gezondheid leven als ze zich beter gaan houden aan voedingsadviezen. Als iedereen dat voortaan zou doen, dan zou het aantal beroertes, hartziekten en nieuwe diabetesgevallen in 2050 bovendien zo'n 20 procent lager kunnen zijn dan met de huidige voedingspatronen, rekenen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) voor.

De grootste winst valt volgens het onderzoek te behalen door bewerkt vlees te laten staan, zoals worsten of hamburgers. Mannen die zich vanaf hun vijftigste aan het advies houden om vlees uit die categorie niet te eten, leven gemiddeld tweeënhalf jaar langer in goede gezondheid. Voor Nederlandse vrouwen, die minder bewerkt vlees eten dan mannen, is de potentiële gezondheidswinst een jaar en zeven maanden.

De druk op de zorg kan zodoende ook verminderen. De overheid kan gezond eten bevorderen door groenten en fruit goedkoper te maken en vlees zwaarder te belasten, suggereren de onderzoekers.

Ramon kampte met overgewicht, maar besloot zijn leven drastisch om te gooien. Hij viel 115 kilo af. Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.

Btw verlagen

Het idee om de btw op groenten en fruit te verlagen, is al herhaaldelijk in de Tweede Kamer geopperd. De plannen komen tot dusver niet van de grond. Een van de problemen is dat het voor de overheid ingewikkeld zou zijn om vast te stellen welke producten onder het lagere tarief moeten vallen. Ook zijn er twijfels over de effectiviteit. De Raad van State wees er bijvoorbeeld op dat prijsverlaging in Spanje en het Verenigd Koninkrijk weinig opleverde.

Voor het onderzoek zijn onder meer gegevens van het RIVM gebruikt over huidige voedingspatronen. Die hebben de onderzoekers gecombineerd met wetenschappelijke kennis over gezondheidsschade door ongezond eten.

ANP