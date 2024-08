Hoe jouw dagelijkse broodje ham je mogelijk ziek kan maken

Iedere dag een plakje ham of salami op brood, wij Nederlanders zijn er dol op. Maar: verstandig is het niet. Dat was op zich al aan het licht gekomen door verschillende studies, maar een grote megastudie heeft nu nóg sterker bewijs gevonden. Bewerkt en rood vlees kunnen het risico op diabetes type 2 vergroten.

De prestigieuze universiteit van Cambridge heeft dat onderzocht. Ze bekeken de data van maar liefst 31 studies, gehouden in 20 landen. Aan al die studies deden in totaal bijna 2 miljoen personen mee. En wat bleek: het eten van vlees verhoogt dus de kans op het krijgen van diabetes type 2.

Kan snel gaan

Het gaat dan met name om bewerkt vlees (bijvoorbeeld salami) en rood vlees (neem bijvoorbeeld rosbief). Ook kip en ander gevogelte is onder de loep genomen, maar in veel mindere mate dan het andere vlees. Er is meer onderzoek voor nodig om te zien of dat soort vlees ook kan bijdrage aan een verhoogd risico.

Overigens kan het vrij snel gaan als je kijkt naar de hoeveelheden. Een paar bevindingen uit de studie:

Per dag twee plakjes bewerkt vlees - ongeveer 50 gram - op bijvoorbeeld brood geeft mogelijk 15 procent meer kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 binnen 10 jaar.

100 gram rood vlees per dag (dat is ongeveer een klein biefstukje, bijvoorbeeld bij het avondeten) kan geeft mogelijk 10 procent meer kans op diabetes.

Gevogelte, hoewel dus beter onderzocht moet worden, kan met 100 gram per dag voor 8 procent meer kans zorgen.

Beperken

Toponderzoeker van Cambridge, Nita Forouhi, geeft een toelichting op de studie: "Dit is het meest concrete bewijs tot op heden dat er een link is tussen het eten van bewerkt en rood vlees en een verhoogde kans op het krijgen van diabetes type 2. En het ondersteunt de aanbevelingen om vleesinname te beperken, om zo het aantal nieuwe diabetes-gevallen niet te laten toenemen."

De data uit het onderzoek komt uit alle delen van de wereld, maar Cambridge benadrukt dat er weinig beschikbaar is uit Afrika en wil daar meer onderzoek. Diverse factoren zijn ook bekeken, zoals leeftijd, geslacht, energie-inname en het BMI.