Drukte bij kapper Wormerveer: tientallen mensen doneren aan kankerpatiënten

Bijna 135.000 mensen in Nederland kregen vorig jaar te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn er bijna net zoveel als het jaar daarvoor. Het ging om zo'n 72.100 mannen en 62.700 vrouwen, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Woensdag was het Wereldkankerdag. Die dag staat in het teken van aandacht, steun en solidariteit. En precies daarom is het woensdag extra druk bij Hairpro's in Wormerveer. Daar wordt een heuse knipmarathon gehouden, waarbij tientallen mensen hun haar laten afknippen om te doneren voor pruiken voor kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan.

Het initiatief komt van Margriet Shein. Zij organiseert samen met vrijwilligers en kappers een avond waarop haardonatie centraal staat. Dat is hard nodig, want de vraag naar haarwerken blijft groot.

Om ervoor te zorgen dat alle haardonaties ook echt worden verwerkt in haarwerken, is een crowdfundingsactie gestart. Het doel is om minimaal 75.000 euro op te halen. Met dat bedrag kunnen vijftig haarwerken worden gemaakt. Volgens Shein is dat nodig om te voorkomen dat gedoneerd haar ongebruikt blijft liggen, terwijl de vraag naar pruiken groot is.